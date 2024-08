Fatemeh Fannizadeh sobre la ley de Cripto , Suiza y cómo está fallando KYC

Quiero decir, me mudé aquí, es genial. Pero en serio, incluso si no viviera aquí, no hay forma de evitar a los EE. UU. en la ley de Cripto . Afecta a cualquier proyecto, incluso si el proyecto no tiene conexiones con los EE. UU. (nadie del proyecto es de los EE. UU. ni reside allí y todas las personas estadounidenses están excluidas de las compras de tokens, ETC), aún así, es necesario considerar las regulaciones estadounidenses.