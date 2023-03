USDC recupera su paridad con el dólar estadounidense tras el caos desencadenado por la crisis de Silicon Valley Bank

Join the most important conversation in crypto and Web3 taking place in Austin, Texas, April 26-28.

Más tarde, Circle reconoció que alrededor de US$3300 millones –casi el 8% de sus fondos totales que respaldan USDC– se encontraban en Silicon Valley Bank. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que los depositantes asegurados del SVB recuperarían el acceso a sus fondos el lunes, pero que aquellos que no están asegurados solo obtendrían un anticipo en algún momento de la semana próxima. Cuando la FDIC liquide los activos de SVB, estos depositantes no asegurados recibirán un dividendo. Cabe destacar que más del 90% de los fondos en el SVB no estaban asegurados.

