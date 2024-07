El cofundador de WazirX , Nischal Shetty, dice que todas las opciones están sobre la mesa para la recuperación de fondos

Shetty dijo que el intercambio busca el consenso comunitario y que "no se tomará ninguna decisión unilateral" con respecto a sus propuestas. Shetty insistió en que la encuesta era sólo para recopilar comentarios de los clientes y no para tomar decisiones. "Por eso se llama encuesta... no podemos hacer una encuesta y luego decir que esto está decidido", dijo, añadiendo que la compañía no iba a seguir adelante con su plan de recuperación sin el consentimiento adecuado.