En las propias palabras de Donald Trump: una transcripción parcial de su discurso Bitcoin 2024

Si no WIN esta carrera, y sé que no eres tan político, pero tienes que ser político, porque en todo tu asunto, quiero decir, hay mucha política involucrada en lo que haces. Si no WIN esta carrera, este país podría acabar tal como lo conocemos. Este país va a estar en mal estado, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que luchar y tenemos que WIN. Y prometo a la comunidad Bitcoin que el día que preste juramento al cargo, JOE Biden, la cruzada Cripto de Kamala Harris habrá terminado. Terminará. Estará hecho. En el momento en que presto juramento, la persecución cesa y termina el uso de armas contra su industria y mientras yo esté en la Oficina Oval. Elizabeth Warren Pocahontas, recuerda que sí, soy india. Ella dijo que soy indio. ¿Por qué eres indio? ¿ No pareces un indio? No no. Mi madre me dijo que tengo pómulos altos. Oh, por eso era india. Así que la llamé Pocahontas, Elizabeth Warren y sus matones, y es muy desagradable contigo. Odia a tu gente. Ella odia todo sobre ti. KEEP sus manos alejadas de Bitcoin. KEEP sus manos alejadas de las Cripto. Pueden dejarlo crecer. Vamos a dejarlo crecer. El ONE día despediré a Gary Gensler.