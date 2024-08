¿Biden tendrá la última palabra sobre una controvertida regla de contabilidad Cripto ?

Los defensores de las Cripto ven la regla como onerosa y requiere mucho capital y, curiosamente, también lo ven los bancos y otros actores financieros. En febrero, los principales organismos de la industria bancaria y de valores, incluidos el Bank Regulación Institute (BPI), la American Bankers Association (ABA), el Financial Services Forum (FSF) y la Securities Industry and Financial Mercados Association (SIFMA), escribieron una carta a la SEC solicitando modificaciones a los requisitos del boletín.