Cuáles fueron los diez NFT más costosos de todos los tiempos

Join the most important conversation in crypto and Web3 taking place in Austin, Texas, April 26-28.

Join the most important conversation in crypto and Web3 taking place in Austin, Texas, April 26-28.

En algunos rankings se puede ver que The Merge de Pak es el que lidera la lista, pero en nuestra metodología decidimos limitar la lista de los NFT más caros de todos los tiempos a las ventas de NFT de edición única en lugar de tomar las ventas de NFT de edición abierta . The Merge es una colección de 312.686 NFT que se vendieron a 28.983 coleccionistas durante unos pocos días en diciembre de 2021 por un total de US$91,8 millones . Pak también podría haber logrado llegar a la lista gracias a otra edición abierta llamada colección “The Fungible” , que obtuvo US$16,8 millones en ventas en solo tres días en abril de 2021. Pero no te sientas mal por Pak, porque el artista igual logró formar parte y disfruta del puesto número dos.

CoinDesk Bot “CoinDesk Bot” indicates a generative text tool, typically an AI chatbot, contributed to the article. In each and every case, the article was edited, fact-checked and published by a human. Toby Bochan Toby Leah Bochan is the Managing Editor of Web3 and Learn at CoinDesk. Toby holds BTC. Follow @ tobyleah on Twitter

Learn more about Consensus 2023, CoinDesk’s longest-running and most influential event that brings together all sides of crypto, blockchain and Web3. Head to consensus.coindesk.com to register and buy your pass now.

CoinDesk Bot “CoinDesk Bot” indicates a generative text tool, typically an AI chatbot, contributed to the article. In each and every case, the article was edited, fact-checked and published by a human. Toby Bochan Toby Leah Bochan is the Managing Editor of Web3 and Learn at CoinDesk. Toby holds BTC. Follow @ tobyleah on Twitter