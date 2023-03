Las criptomonedas aumentaron durante el primer trimestre a pesar de las débiles percepciones sobre ellas

Join the most important conversation in crypto and Web3 taking place in Austin, Texas, April 26-28.

antes de la caída de FTX, el colapso de Three Arrows Capital (3AC) se posicionaba para ser el mayor desastre del 2022 en el sector de las criptomonedas. Los inversores perdieron miles de millones de dólares y la angustia se hizo presente en la industria. Pero ahora los fundadores de 3AC están intentando volver capitalizando esa angustia. En una entrevista con CoinDesk, Kyle Davies comentó sus planes de crear un nuevo exchange en donde las reclamaciones de quiebra puedan ser utilizadas como garantía. “Si piensas por qué la gente está enojada, no tiene nada que ver conmigo realmente”, dijo Davies. “La gente está enojada porque el mercado se cayó. En lo que se refiere a nosotros, no tenemos ninguna acción regulatoria [en nuestra contra] en ningún lado, ni una demanda. No hay absolutamente nada”.

