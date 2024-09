En el criptoproyecto respaldado por Trump, los insiders se preparan para pagos de tokens inusualmente grandes

Aunque la familia Trump parece haber estado muy implicada en la promoción e inicio del proyecto, el libro blanco se esfuerza por distanciar el proyecto de cualquier afiliación política, afirmando: "World Liberty Financial no es propiedad, no está gestionada, no es operada ni vendida por Donald J. Trump, la Organización Trump o cualquiera de sus respectivos familiares, afiliados o directores. Sin embargo, pueden ser propietarios de $WLFI y recibir compensaciones de World Liberty Financial y sus promotores. World Liberty Financial y $WLFI no son políticos y no tienen afiliación con ninguna campaña política"